Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'na tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'na tebrik
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sporun her branşında zirveye oynuyoruz. Antalya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yakup Yıldız, Evren Çağıran ve Furkan Oruç'tan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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