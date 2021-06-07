Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, play-off finalinde Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenerek seriyi 3-0 kazanan ve şampiyon olan Anadolu Efes için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3-0 ile geçerek şampiyon olan Anadolu Efes takımını kutluyorum. THY Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından ING Basketbol Süper Ligi'ni de zirvede tamamlayan Anadolu Efes'in başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve lacivert-beyazlı camiayı tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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