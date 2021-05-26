Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig'e yükselen Altay'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen Altay için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen Altay için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği Spor Toto 1. Lig play-off finalinde rakibi Altınordu'yu mağlup ederek Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olan Altay'ı kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve siyah beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Altay'a 18 yıl aradan sonra mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum. Altyapıya verdiği önemle Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Altınordu Kulübünü de finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar