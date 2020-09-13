Bakan Kasapoğlu'ndan ALS hastası İsmail Gökçek'i ziyaret etti
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Bakan Kasapoğlu'ndan ALS hastası İsmail Gökçek'i ziyaret etti

İstanbul'da Beytullah Eroğlu Spor Salonu'nun açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılış sonrası uzun yıllardır ALS hastalığı ile mücadele eden eski futbolculardan İsmail Gökçek'e evinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan ALS hastası İsmail Gökçek'i ziyaret etti
13.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:15

İstanbul'da Beytullah Eroğlu Spor Salonu'nun açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılış sonrası uzun yıllardır ALS hastalığı ile mücadele eden eski futbolculardan İsmail Gökçek'e evinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, akşam saatlerindeki ziyaretini eski futbolcu İsmail Gökçek'e yaptı. Ziyarette Kasapoğlu'na İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof.Dr.Burhanettin Hacıcaferoğlu'de eşlik etti. Gökçek ailesini Ataköy'deki evlerinde ziyaret ederek hastalığının seyri ve dernek hakkında hakkında bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu; ALS - MNR Derneği Başkanı olan İsmail Gökçek'e ALS hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara destek olma adına bir dizi hazırlıkların yapıldığı müjdesini verdi. Bakan Kasapoğlu ayrıca İsmail Gökçek'in makineye bağlı bir şekilde yaşamını sürdürmesine rağmen gösterdiği gayret ve çabanın takdire şayan olduğunu belirterek kendisini tebrik etti. Gökçek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, bakan Kasapoğlu'na dernek çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. ALS-MNR dernek yöneticilerinden gazeteci Tahir Kum'un da hazır bulunduğu. Ziyarette İsmail'in eşi Adalet Gökçek de, ziyarette bakan Kasapoğlu'na bugüne kadar birlikte oldukları organizasyonlarda gördükleri samimi ve içten yakınlık dolasıyla bir kez daha teşekkür etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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