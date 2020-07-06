Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti İl Başkanlığına ziyaret
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Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti İl Başkanlığına ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti İl Başkanlığına ziyaret
06.07.2020 13:50 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:58

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, "2023 ve 2071 vizyonumuz Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde devam edecek" dedi. Kasapoğlu, burada İl Başkanı İhsan Koca ve parti teşkilatı ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı İhsan Koca, deprem nedeniyle binalarını değiştiklerini ve yeni yerlerine ise ilk ziyaretin Bakan Kasapoğlu tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Bakan Kasapoğlu'nun Malatya'da yoğun bir programının olduğunu ifade eden Koca, "Bizim için önemli bir gün. Özellikle gençlik ve spor konusunda belki de tarihi bir günü yaşıyoruz. İnşallah sayın bakanımız protokol töreni ile bugün Malatyamızı Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak müjdeli haberlerle sevindirecek" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu ise AK Parti Teşkilatının, yürüyüşlerinin en büyük mimarları olduğunu ifade ederek, "Bu ziyarette yol arkadaşlarımızı, kutlu yürüyüşün en büyük mimarları teşkilatımızı ziyaret etmeden, onlarla kucaklaşmadan olmaz diyoruz" dedi. Bakan Kasapoğlu, teşkilatların önemine değinerek, "Malatyamızda, ilçelerimizde, beldelerimizde bu aziz milletin yarınlara olan yürüyüşünü eser siyasetiyle, hizmet siyasetiyle sağlama yolunda bize güç veren bu anlamda önemli bir misyonu ifade eden teşkilatlarımız hakikaten önemli ve önemli olmaya da devam edecek. Biz de teşkilatlarımızla yöneticilerimiz ile belediye başkanlarımızla bir olmaya beraber olmaya devam edeceğiz. Bugünkü ziyaretimiz ve Malatya'nın yarınlarına olan atacağımız imzaların gerek gençlerimiz ile ilgili gerek sporumuz ile ilgili hayırlar getirsin bereket getirsin. 2023 vizyonumuz, 2071 vizyonumuz inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde devam edecek" diye konuştu.

Ziyarette İl Başkanı Koca tarafından Bakan Kasapoğlu'na Malatya kayısısı da takdim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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