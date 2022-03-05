Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Tenis Takımı'na tebrik - Haberler

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Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Tenis Takımı'na tebrik

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Erkek Tenis Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özbekistan'da düzenlenen Davis Cup Play-Off turunda Dünya Grubu 1'e yükselen A Milli Erkek Tenis Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özbekistan'da düzenlenen Davis Cup Play-Off turunda Dünya Grubu 1'e yükselen A Milli Erkek Tenis Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özbekistan'da düzenlenen Davis Cup Play-Off turunda Dünya Grubu 1'e yükselen A Milli Erkek Tenis Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Davis Cup Play-Off turunda rakibi Özbekistan'ı 3-2'lik skorla yenerek Dünya Grubu 1'e yükselen A Milli Erkek Tenis Takımı'nı kutluyorum. Türk tenis tarihinde bir ilke imza atarak Dünya Grubu 1'e yükselen ve bizleri gururlandıran A Milli Erkek Tenis Takımı'nın başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Özbekistan, Play Off, Milli, Tenis, Spor, Haberler

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