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Bakan Kasapoğlu'ndan "30 Ağustos Zafer Bayramı" kutlamalarıyla ilgili açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın her yıl olduğu gibi aynı coşkuyla kutlanacağını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan
23.08.2020 19:51 | Son Güncelleme: 23.08.2020 20:59

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın her yıl olduğu gibi aynı coşkuyla kutlanacağını bildirdi.

Kasapoğlu, Zafer Bayramı'nın kutlanmayacağı iddialarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamaların iptal edildiği yalanını yayanlara buradan ekmek çıkmaz. Zafer Haftamızı her yıl olduğu gibi aynı coşku, aynı heyecan ve gururla; gençlerimizle birlikte yine Dumlupınar'da kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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