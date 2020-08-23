Bakan Kasapoğlu'ndan "30 Ağustos Zafer Bayramı" kutlamalarıyla ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın her yıl olduğu gibi aynı coşkuyla kutlanacağını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın her yıl olduğu gibi aynı coşkuyla kutlanacağını bildirdi.

Kasapoğlu, Zafer Bayramı'nın kutlanmayacağı iddialarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamaların iptal edildiği yalanını yayanlara buradan ekmek çıkmaz. Zafer Haftamızı her yıl olduğu gibi aynı coşku, aynı heyecan ve gururla; gençlerimizle birlikte yine Dumlupınar'da kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA