Bakan Kasapoğlu'ndan 23 Nİsan mesajı
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23 Nisan, Güncel, Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan 23 Nİsan mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile yayınladığı mesajda "Bugün 100. Yaşını büyük bir heyecanla kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin de en güzel tezahürüdür" ifadelerine yer verdi.

23.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:40
Bakan Kasapoğlu'ndan 23 Nİsan mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile yayınladığı mesajda "Bugün 100. Yaşını büyük bir heyecanla kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin de en güzel tezahürüdür" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açılışının 100. Yılında gurur ve heyecan hissettiklerini belirten Kasapoğlu, "Aziz milletimizin iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. 23 Nisan 1920, cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızın bütün dünyaya ilan edildiği bir gündür. Milli mücadelenin en kritik zamanında olağanüstü bir seferberlik ruhuyla, inançla, vatan sevgisiyle kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi; aziz milletimizin yaşama, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin temsil edildiği milli ruhun ifadesidir" dedi.

"Gazi Meclisimiz millet egemenliğine ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığını ilelebet sürdürecektir"

TBMM'nin, 15 Temmuz gecesi hainlerin ilk saldırdığı yer olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Demokrasi ve hukukun gücüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 yıl boyunca atlattığımız her badirede, çok ağır tarihi sorunların cereyan ettiği dönemlerde çözümün, darboğazdan ve bunalımdan çıkışın da yegane kaynağıdır. 15 Temmuz'da milli iradeye ket vurmaya çalışan hainlerin ilk saldırdıkları yer burası olmuş, milli iradenin sembolüne pranga vurarak, milletimizi esir etmeyi hedeflemişlerdir. Meclisimiz, hukukun üstünlüğünü yine muhafaza etmiş, milletimizin ve şehitlerimizin emanetine, şerefine korkusuzca sahip çıkmış, ikinci kez gazilik ünvanı almıştır. Gazi Meclisimiz millet egemenliğine ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığını ilelebet sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

"Çocuklarımızı, bu ülkenin gerçek sahipleri, milletimizin en büyük varlığı, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz"

100 yıl önce açılan meclisi geleceğe taşıyacak olanların gençler olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bugün 100. Yaşını büyük bir heyecanla kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin de en güzel tezahürüdür. Çocuklarımızı, bu ülkenin gerçek sahipleri, milletimizin en büyük varlığı, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. 100 yıl önce dualarla açılan Gazi Meclisimizi geleceğe taşıyacak olanlar pırıl pırıl gençlerimizdir. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize, demokrasinin ve hukukun ışığında çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, bu ülkenin çocuklarının ve gençlerinin mutluluğu, huzuru için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayınladığı mesajı şu şekilde sonlandırdı:

"Bu düşüncelerle çocuklarımızın ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Gazi Meclisimizin 100. yaşını saygıyla kutluyor, aziz milletimize esenlikler ve sağlık dolu yıllar diliyorum.Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İlk Meclis'in bütün mebuslarını, kurucu kahramanları ve vatanımız için canlarını seve seve veren muhterem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA

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