Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı görüntülü mesajla kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı görüntülü mesajla kutladı.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demirören Haber Ajansı aracılığıyla kutlama mesajını paylaştı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasimizin ve cumhuriyetimizin teminatı değerli genç arkadaşlarım, 19 Mayıs bir milat, milli mücadele ruhunun tutuştuğu gün. 19 Mayıs milletin egemenliğine ve tam bağımsızlığına atılan ilk adım. Bu özel gün irademizi asla kimseye teslim etmeyeceğimizi, şartlar ne kadar zor olursa olsun hiçbir gücün bizi dize getiremeyeceğini ve daima milli iradeye yaslanarak tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimizi anlatan bir gün. Müstesna günlerde, bayramımızı meydanlarda kutlayamadığımız için hüzünlüyüz. Ama bu şartlarda da bu destansı günün anlamını, coşkusunu, heyecanını hissediyor, bu sevinci hep birlikte yaşıyoruz. Hamdolsun; ülkesine, milletine, insani değerlere sadakatle sahip çıkan, dünyaya hak, hukuk, adalet, vicdan penceresinden bakan, özgüveni tam bir gençliğimiz var. Gençlerimiz bilgiyle donanmış ve bu anlamda ortaya koymuş oldukları fedakarlıklarla tüm dünyaya birer vicdan, birer merhamet, birer adalet sembolü oldular.

Gençlerin Bakanı olarak, sizlerin rüyalarını gerçekleştirmekten, taleplerini karşılamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın siz değerli gençlerimize selamlarını, sevgilerini iletmek istiyorum. Türkiye'nin geleceğe olan yürüyüşünde yegane güvencemiz gençlerimiz. Hayata, geleceğe en iyi şekilde hazırlanmanız için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Geçmiş demokrasisi ve hukuk düzeniyle bilimde, sporda, sanatta ve hayatın tüm alanlarında daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye hedeflerine siz değerli gençlerimizle ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs 1919'un 101'inci yıl dönümünde bugünü gençliğe armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm istiklal kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Değerli gençler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: DHA