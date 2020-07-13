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Bakan Kasapoğlu, NBA'in yükselen yıldızı Cedi Osman'ı konuk etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman'ı Ankara'da ağırladı.

Bakan Kasapoğlu, NBA'in yükselen yıldızı Cedi Osman'ı konuk etti
13.07.2020 11:48 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:51

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi OsmanAnkara'da ağırladı. Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman gün boyu Ankara'yı gezerek, sokak basketbolundan bisiklete, masa tenisinden küreğe kadar çeşitli spor aktiviteleri yapıp, vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha önce Cedi Osman'ın Instagram yayınında bir araya gelme konusunda sözleşen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve milli basketbolcu, Ankara'da buluştu. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bir araya gelen Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman, Ankara turu öncesi güne masa tenisi oynayarak başladı.

ANITTEPE'DE GENÇLERLE 3X3 BASKETBOLBakan Kasapoğlu ve Cedi Osman'ın ilk durakları yenilenerek tekrar Ankaralı vatandaşların hizmetine sunulan Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru oldu. Tesis içerisinde bulunan basketbol sahasında birkaç atış yapan Bakan Kasapoğlu ve Cedi, alanda bulunan gençleri sahaya davet ederek iki takım kurdular. Sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek gerçekleşen dostluk maçı berabere biterken alanda bulunan gençler için de unutulmaz bir anı oldu.Koşu parkurunda yürüyüş yapan ikili, vatandaşların da yakın ilgisiyle bol bol fotoğraf çekilerek yürüyüşü tamamlayabildi.ORMAN YOLUNDA BİSİKLET VE EYMİR GÖLÜ'NDE KÜREKAnıttepe'den Eymir Gölü'ne geçen Bakan Kasapoğlu ve Cedi, göl kenarındaki yürüyüş yolundan bisiklet ile ODTÜ kayıkhanesine geçtiler. Burada antrenman yapan ODTÜ Kürek Takımı sporcuları ile Eymir Gölü'ne açılan ikili, sakarmeke kuşlarının eşliğinde kürek çektiler.YEMEK MOLASINDA TERCİH KOKOREÇMayıs ayında Cedi Osman'ın sosyal medya hesabında canlı yayına katılan Bakan Kasapoğlu, milli basketbolcunun, Amerika'da bulunduğu sürede kokoreç yemeyi özlediğini dile getirmesi üzerine, Türkiye'ye dönüşünde kokoreç ısmarlama sözü vermişti. Bakan Kasapoğlu ve Cedi, spor dolu bir Ankara turunun ardından kokoreç sözünü yerine getirmek üzere Çankaya'nın Öveçler semtine geçtiler. Tezgah başına geçen Bakan Kasapoğlu, servis yaparak milli basketbolcunun kokoreç özlemini giderdi.SON DURAK ANKARA KALESİ'NDE TÜRK KAHVESİ EŞLİĞİNDE TAŞ PLAK KEYFİDolu dolu geçen Ankara turunun son durağı, tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı Ankara Kalesi oldu. Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman, Türk kahvesi içerek günün yorgunluğunu atıp hoş bir sohbet gerçekleştirdi.

Kafede Bakan Kasapoğlu'nun çaldığı plakları dinleyen ikili, en kısa sürede tekrar buluşmak için sözleşti.

Kaynak: DHA

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