Bakan Kasapoğlu, NASA yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafına destek istedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.