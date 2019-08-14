Bakan Kasapoğlu'na yoğun ilgi

14.08.2019 23:28

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş Park'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Gençilk ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını izlemek için Beşiktaş Park'a geldi. Güvenlik çemberine gelmeden aracından inen Bakan Kasapoğlu, stada girmeden önce taraftarlara bayramlaştı. Futbolseverlerin yoğun sevgi gösterilerinde bulunduğu Bakan Kasapoğlu, taraftarlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA