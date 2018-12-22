Bakan Kasapoğlu'na Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun doğum günü, Üsküdar Belediyesi Medeniyet Okulu'nda kesilen pastayla kutlandı.

Üsküdar Belediyesi tarafından projelendirilen Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi'nin temel atma törenine katılan Bakan Kasapoğlu, ardından Üsküdar Belediyesi Medeniyet Okulu'nu ziyaret etti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve beraberindeki heyetle sınıfları dolaşan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yakup Öksüz'den okulla alakalı bilgi aldı.

Daha sonra sınıfları dolaşan Bakan Kasapoğlu'na Etüt 4 sınıfında sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Sınıfta bir süre öğrencilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, doğum günü için getirilen pastayı kesti. Ardından Hilmi Türkmen, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na pastadan ikram etti.

Doğum gününü öğrencilerle kutlayan Kasapoğlu, çocuklara tek tek simit ve meyve suyu dağıttı.

Okuldaki tüm öğrencileri Ankara'ya davet eden Gençlik ve Spor Bakanı, çocukların eksiklerini öğrendikten sonra kendilerine ilgilendikleri branşlara ait top ile milli takım forması hediye etti.

Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, Üsküdar'ın son yıllarda hem spor hem de gençliğe yönelik büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.

Kaynak: AA