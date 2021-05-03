Bakan Kasapoğlu, Misli.com 2. Lig'e yükselen kulüpleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Misli.com 2. Lig'e yükselen Diyarbekirspor, Adıyaman 1954 Spor, Nazilli Belediyespor ve Somaspor'u tebrik etti.