Bakan Kasapoğlu, Misli.com 2. Lig'e yükselen kulüpleri tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu, Misli.com 2. Lig'e yükselen kulüpleri tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Misli.com 2. Lig'e yükselen kulüpleri tebrik etti
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Misli.com 2. Lig'e yükselen Diyarbekirspor, Adıyaman 1954 Spor, Nazilli Belediyespor ve Somaspor'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Misli.com 2. Lig'e yükselen Diyarbekirspor, Adıyaman 1954 Spor, Nazilli Belediyespor ve Somaspor'u tebrik etti.

Kasapoğlu, Misli.com 3. Lig'de tamamlanan karşılaşmalar sonucunda 2. Lig'e yükselen takımlar için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"2020-2021 sezonunda Misli.com 3. Lig'den, Misli.com 2. Lig'e yükselen Diyarbekirspor, Adıyaman 1954 Spor, Nazilli Belediyespor ve Somaspor'u kutluyorum. Başarılarda emekleri bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve kulüp camialarını tebrik ediyorum. Dört kulübümüze, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Misli.com 2. Lig'de başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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