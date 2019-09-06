Bakan kasapoğlu, millilerin idmanını izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım'ın son antrenmanını saha kenarından takip etti.

06.09.2019 23:34
Bakan kasapoğlu, millilerin idmanını izledi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım'ın son antrenmanını saha kenarından takip etti. Bakan Kasapoğlu, milli takım idmanını Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ile birlikte izledi.
Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenmanda, milliler ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ay yıldızlıların taktik çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İdmandan görüntüler


Kaynak: DHA
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