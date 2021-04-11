Bakan Kasapoğlu, milli tekvandocuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamlayan milli takımı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamlayan milli takımı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile dördüncü sırada tamamlayan milli takımımızı kutluyorum. Şampiyonada erkekler 63 kiloda Hakan Reçber altın, kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, 62 kiloda İrem Yaman ve 67 kiloda Nur Tatar bronz madalya kazandı. Bizleri gururlandıran sporcularımıza gelecek turnuvalarda başarılar diliyorum. Ay-yıldızlı sporcularımızın ülkemiz adına nice başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar