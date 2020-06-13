Bakan Kasapoğlu, milli sporcu belgesi verilmesi hakkındaki yönetmeliği değerlendirdi Açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası spor müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin hayırlı olmasını temenni etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası spor müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin hayırlı olmasını temenni etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce doping cezası alan bir sporcunun, cezasını çektikten sonra tekrar yarışmalara katılıp milli olsa, hatta Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde etse bile millilik belgesi alamadığını hatırlatarak, "Düzenlemeyle bu da önlendi. Cezası bittikten sonra yarışmalara katılan sporcular artık millilik belgesi alacak. Yeni yönetmelikle, millilik sınıflarını belirleme yetkisi Bakanlığımıza verildi. Uluslararası federasyonların yarışma cinsi değiştiğinde yönetmelik değişikliğine de gerek kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Yönetmelikle bürokrasiyi de en aza indirdiklerine işaret eden ve artık sporcuların millilik belgelerini "e-devlet"ten alabileceklerini aktaran Kasapoğlu, sporculara şöyle seslendi:

"İnşallah, her birinizin başarılarıyla duyduğumuz gurur, heyecan, hız kesmeden devam edecek. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Sizlerin her birinizin başarısıyla ulusal ve uluslararası anlamda şampiyonalarda olimpiyatlarda gurur duymaya devam edeceğiz. Bakanlığımız, devletimiz, tüm imkanlarıyla sizlerin yanınızda olmaya devam edecek. İnşallah hedefleriniz doğrultusunda tüm imkanlarımızı sizler için seferber edeceğiz. Devlet, sizler için var. Ülkemizin kaynakları sizler için var. Yaptığımız çalışmaları daha da arttıracağız."

Kaynak: AA