Bakan Kasapoğlu, Milli Okçuları Kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun'da düzenlenen 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun'da düzenlenen 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:
"Ülkemizin ev sahipliğinde Samsun'da düzenlenen 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 3'ü altın, 3'ü gümüş, 3'ü bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. 25 ülkeden 184 sporcunun katılımıyla ülkemizde başarıyla organize edilen 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2020 Olimpiyatları öncesinde kazanılan madalyalar geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Sporcu kardeşlerime başarılarının devamını diliyorum."