Bakan Kasapoğlu, milli motosikletçileri telefonla arayarak kutladı
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Bakan Kasapoğlu, milli motosikletçileri telefonla arayarak kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın her iki yarışından da üçüncü olan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ve Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda birinci olan Bahattin Sofuoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.

Bakan Kasapoğlu, milli motosikletçileri telefonla arayarak kutladı
02.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:31

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın her iki yarışından da üçüncü olan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ve Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda birinci olan Bahattin Sofuoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'da 1-2 Ağustos tarihlerinde yapılan Dünya Dünya Superbike Şampiyonası'nın her iki yarışından da üçüncü olan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ve aynı pistte yapılan Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda birinci olan Bahattin Sofuoğlu'nu tebrik etti.

Milli sporcularla telefonda konuşan Bakan Kasapoğlu, yarışlar hakkında bilgi aldı. İki sporcunun da başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren bakan Kasapoğlu, başarı dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu, milli motosikletçiler için bir de tebrik mesajı yayımladı. Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"1-2 Ağustos tarihlerinde yapılan Dünya Superbike Şampiyonası'nın her iki yarışından da üçüncü olan milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu ve Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda birinci olan Bahattin Sofuoğlu'nu kutluyorum. İki sporcumuzdan da art arda gelen sevindirici haberler bizleri gururlandırdı. Bu etaplarda sağlanan başarıları daha büyük başarıların habercisi olarak kabul ediyoruz. İki sporcumuza da önümüzdeki yarışlarda başarılar diliyorum. Sporcularımızın başarılarında başta aileleri olmak üzere emeği geçenleri de tebrik ediyorum."

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

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