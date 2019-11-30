Bakan Kasapoğlu, milli kick boksçuları kutladı

30.11.2019 19:05 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:05

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda 3'ü altın, 5'i gümüş ve 9'u bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda 3'ü altın, 5'i gümüş ve 9'u bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda 3'ü altın, 5'i gümüş ve 9'u bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."

(İHA)

Kaynak: İHA