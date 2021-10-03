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Bakan Kasapoğlu, milli güreşçileri tebrik etti

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Bakan Kasapoğlu, milli güreşçileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazanan Taha Akgül ile 74 kiloda bronz madalya kazanan Fazlı Eryılmaz için kutlama mesajı yayımladı.

Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şampiyonada ülkemizi büyük bir başarıyla temsil eden Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz'ı tebrik ediyorum. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Dünya Güreş Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattılar. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, organizasyonda mindere çıkacak diğer sporcularımıza başarılar diliyorum."

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek...

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek...

 Milli güreşçi Fazlı Eryılmaz, dünya üçüncüsü oldu

Milli güreşçi Fazlı Eryılmaz, dünya üçüncüsü oldu

 Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, Belaruslu rakibi Azamat Nurykau yenerek...

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, Belaruslu rakibi Azamat Nurykau yenerek...
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