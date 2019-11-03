Bakan Kasapoğlu, milli buz hokeycileri kutladı

03.11.2019 16:00

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları için 3x3 karışık buz hokeyi dalında kota alan Sidre Özer, Ziya Efe Güçlü ve Kerem Alsan'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul ile Ankara'da yapılan yetenek testleri sonucunda ve Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunun değerlendirmesiyle 2020 Lozan Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları 3x3 karışık buz hokeyi dalında kota alan Sidre Özer, Ziya Efe Güçlü ve Kerem Alsan'ı kutluyorum. Olimpiyat tarihimizde bir ilki gerçekleştiren milli sporcularımızın elde ettiği başarıyı Kış Gençlik Olimpiyatları'nda da sürdüreceğine inanıyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum."

Kaynak: AA