Bakan Kasapoğlu, milli basketbolcu Cedi Osman'ı Ankara'da ağırladı
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Bakan Kasapoğlu, milli basketbolcu Cedi Osman'ı Ankara'da ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman'ı Ankara'da ağırladı.

Bakan Kasapoğlu, milli basketbolcu Cedi Osman'ı Ankara'da ağırladı
13.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:10

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi OsmanAnkara'da ağırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce milli basketbolcu Cedi Osman'ın Instagram yayınında bir araya gelme konusunda sözleşen Bakan Kasapoğlu ve milli basketbolcu, Ankara'da buluştu.

İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığında bir araya gelen Kasapoğlu ile Cedi Osman, Ankara turu öncesi güne masa tenisi oynayarak başladı.

Anıttepe'de gençlerle 3x3 basketbol

Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman'ın ilk durakları yenilenerek tekrar Ankaralı vatandaşların hizmetine sunulan Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru oldu.

Tesis içerisinde bulunan basketbol sahasında birkaç atış yapan Kasapoğlu ve Cedi, alanda bulunan gençleri sahaya davet ederek iki takım kurdu. Sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek gerçekleşen dostluk maçı berabere biterken, alanda bulunan gençler için de unutulmaz bir anı oldu.

Koşu parkurunda yürüyüş yapan ikili, vatandaşların da yakın ilgisiyle bol bol fotoğraf çekilerek yürüyüşü tamamlayabildi.

Orman yolunda bisiklet, Eymir Gölü'nde kürek

Anıttepe'den Eymir Gölü'ne geçen Bakan Kasapoğlu ve Cedi, göl kenarındaki yürüyüş yolundan bisiklet ile ODTÜ kayıkhanesine geçti.

Burada antrenman yapan ODTÜ Kürek Takımı sporcuları ile Eymir Gölü'ne açılan Bakan Kasapoğlu ve Cedi, sakarmeke kuşlarının eşliğinde kürek çekti.

Yemek molasında tercih kokoreç

Mayıs ayında Cedi Osman'ın sosyal medya hesabında canlı yayına katılan Bakan Kasapoğlu, milli basketbolcunun ABD'de bulunduğu sürede kokoreç yemeyi özlediğini dile getirmesi üzerine, Türkiye'ye dönüşünde kokoreç ısmarlama sözü vermişti.

Bakan Kasapoğlu ve Cedi, spor dolu bir Ankara turunun ardından kokoreç sözünü yerine getirmek üzere Çankaya'nın Öveçler semtine geçti. Tezgah başına geçen Bakan Kasapoğlu, servis yaparak milli basketbolcunun kokoreç özlemini giderdi.

Son durak Ankara Kalesi'nde Türk kahvesi eşliğinde taş plak keyfi

Dolu dolu geçen Ankara turunun son durağı, tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı Ankara Kalesi oldu.

Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman, Türk kahvesi içerek günün yorgunluğunu atıp hoş bir sohbet gerçekleştirdi.

Kafede Bakan Kasapoğlu'nun çaldığı plakları dinleyen ikili, en kısa sürede tekrar buluşmak için sözleşti.

Kaynak: AA

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