Bakan Kasapoğlu, milli atlet Yavuz Ağralı'yı kutladı
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Bakan Kasapoğlu, milli atlet Yavuz Ağralı'yı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sevilla Maratonu'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası alan milli atlet Yavuz Ağralı'yı kutladı.

23.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:38
Bakan Kasapoğlu, milli atlet Yavuz Ağralı'yı kutladı

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Maratonu'nda elde ettiği dereceyle 2020 Olimpiyat Oyunları kotası alan milli atlet Yavuz Ağralı'yı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "Sevilla Maratonu'nda 2.10.41'lik derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alma hakkı elde eden Yavuz Ağralı'yı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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