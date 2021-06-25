Bakan Kasapoğlu, Milletler Ligi'nde üçüncü olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, Milletler Ligi'nde üçüncü olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Milletler Ligi'nde üçüncü olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenerek bronz madalya alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda, kaptan Eda Erdem Dündar ve Milli Takım Menajeri Pelin Çelik'i telefonla arayarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenerek bronz madalya alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda, kaptan Eda Erdem Dündar ve Milli Takım Menajeri Pelin Çelik'i telefonla arayarak tebrik etti.

Organizasyonda gösterdikleri başarılı performanstan dolayı milli voleybolcuları kutlayan bakan Kasapoğlu, Filenin Sultanları'nın Tokyo 2020 öncesinde önemli bir başarıya imza attığını kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, Filenin Sultanları için ayrıca tebrik mesajı da yayımladı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonda bronz madalya kazanan milli takımı kutlayan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum. Organizasyon boyunca etkili bir performans ortaya koyan Milli voleybolcularımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na da ne kadar hazır olduklarını herkese gösterdi. Milli Takımımızı FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde elde ettiği dereceden dolayı tebrik ediyor, bu değerli başarıda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde üçüncü oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde üçüncü oldu
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti.
Erdoğan: 'Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete...
Erdoğan: "Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Brad Pitt Ezgi Mola Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Mert Müldür Okay Yokuşlu Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Kasapoğlu, Milletler Ligi'nde üçüncü olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 19:53:19. #1.16#

title