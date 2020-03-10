Bakan Kasapoğlu: "Milletimizin birlik ve beraberlik tablosu tüm dünyaya ders verir niteliktedir"
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Erciyes Üniversitesi, Mehmet Kasapoğlu, Kayseri, Politika

Bakan Kasapoğlu: "Milletimizin birlik ve beraberlik tablosu tüm dünyaya ders verir niteliktedir"

Bakan Kasapoğlu: "Milletimizin birlik ve beraberlik tablosu tüm dünyaya ders verir niteliktedir" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemizdeki sporun geleceği adına ümitliyim" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Milletimizin birlik ve beraberlik tablosu tüm...

10.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:37
Bakan Kasapoğlu:

Bakan Kasapoğlu: "Milletimizin birlik ve beraberlik tablosu tüm dünyaya ders verir niteliktedir"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Ülkemizdeki sporun geleceği adına ümitliyim"

KAYSERİ - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Milletimizin birlik ve beraberlik tablosu tüm dünyaya ders verir niteliktedir" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erciyes Üniversitesi'nde gençlerle buluştu. Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen program öncesinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kasapoğlu, bol bol fotoğraf çektirdi.

"Milletimizin birlik ve beraberlik tablosu tüm dünyaya ders verir niteliktedir" diyen Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin bulunduğu coğrafya, her zaman pek çok sorunla mücadele ettirmeyi gerektiren bir coğrafyadır. O yüzden Çin'de yaşadığımız süreç, hep birlikte yaşadıklarımız Bu zorlu süreci yine bir ve beraber olarak çok daha güçlü bir geleceğe yönelik atlatacağımızı gösteriyor. Bunun görüyoruz ve buna inanıyoruz. Milletimizin birlik ve beraberlik tablosu bu anlamda tüm dünyaya ders verir niteliktedir. Çünkü biz ecdadımızdan, dedelerimizden ve ninelerimizden böyle gördük. Kutsal emaneti devraldık. Bu kutsal emaneti sizlere devredeceğiz. Sizlerde sizden sonraki arkadaşlarımıza devredeceksiniz. Ama her zaman tek bir amacımız var; o da bu şanlı bayrağımızı hep payidar kılmaktır. Bu kutsal görevi bizlerin her alanda güçlü olmasını gerektiriyor. Bilimde, sanatta, kültürde ve sporda her alanda zirvede olacağız. Bizim iddiamız bu. Bu ecdadın torunları olarak bize de bu yakışır. O yüzden bir salisemizi israf etmeyeceğiz. Günümüzde maalesef bizi tuzağına düşürmek isteyen cazibe merkezi var. Onların tuzağına düşmeyeceğiz. Onlara inat her anımızı bir imkan olarak değerlendireceğiz. Her alanda güçlü olmak için çalışacağız. Ben buna inanıyorum. Sizler bu bilinci ve bu şuuru görüyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Bir öğrencinin 'Futbolun önüne hakem hataları gereğinden fazla geçiyor' demesi üzerine Bakan Kasapoğlu, şu cevabı verdi:

"Spor bütüncül bakmamız gereken bir olgudur. Sporcusuyla, yöneticisiyle, hakemiyle, taraftarıyla herkesi ilgilendiren bir konudur. Bu anlamda herkesin bu önemli olguya destek vermesi lazım. Bu anlamda ülkemizdeki spor hassasiyetinin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirildiğine ve gelecek adına çok daha ümitli olduğuma inandığımı belirtmek istiyorum."

Bakan Kasapoğlu: 'Milletimizin birlik ve beraberlik tablosu tüm dünyaya ders verir niteliktedir'

Kaynak: İHA

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Bakan Kasapoğlu: "Milletimizin birlik ve beraberlik tablosu tüm dünyaya ders verir niteliktedir"

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