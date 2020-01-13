: Bakan Kasapoğlu: "Mevcut zihniyetle kulüplerimizin bilhassa futboldaki faaliyetlerini sürdürmeleri...

13.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:51

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"na katıldı. (3)

Kaynak: AA

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