Bakan Kasapoğlu: "Mevcut zihniyetle kulüplerimizin bilhassa futboldaki faaliyetlerini sürdürmeleri...
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Bakan Kasapoğlu: "Mevcut zihniyetle kulüplerimizin bilhassa futboldaki faaliyetlerini sürdürmeleri...

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"na katıldı.

13.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:51
Bakan Kasapoğlu:

-Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"na katıldı. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kasapoğlu: "Mevcut zihniyetle kulüplerimizin bilhassa futboldaki faaliyetlerini sürdürmeleri...
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