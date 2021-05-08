Bakan Kasapoğlu, Mescid'i Aksa'da Filistinlilere yapılan saldırıyı kınadı
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Bakan Kasapoğlu, Mescid'i Aksa'da Filistinlilere yapılan saldırıyı kınadı

Bakan Kasapoğlu, Mescid'i Aksa'da Filistinlilere yapılan saldırıyı kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mescid'i Aksa'da Filistinlilere yapılan saldırıyı kınadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mescid'i Aksa'da Filistinlilere yapılan saldırıyı kınadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mescid'i Aksa'da Filistinlilere yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yüreğimizin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır." 'Nuri Pakdil.' İsrail güçlerinin zorbalığını şiddetle kınıyor, dünyanın artık bu zulme gözlerini açmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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