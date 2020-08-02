Bakan Kasapoğlu, Merih Demiral'ı telefonla arayarak kutladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Juventus ile İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Merih Demiral'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Juventus ile İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Merih Demiral'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, Serie A'nın 19. haftasında Roma deplasmanında sakatlanmasının ardından 201 gün sonra sahalara dönen ve Juventus ile şampiyonluğa ulaşan Merih Demiral'la telefonla görüştü.

Merih Demiral'ın uzun yıllar milli takıma hizmet edeceğine inandığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, şampiyonluktan dolayı tebrik ettiği milli futbolcuya başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA