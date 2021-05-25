Bakan Kasapoğlu, merhum şair Necip Fazıl Kısakürek'i andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, merhum şair Necip Fazıl Kısakürek'i andı

Bakan Kasapoğlu, merhum şair Necip Fazıl Kısakürek'i andı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 38 yıl önce vefat eden Şair Necip Fazıl Kısakürek'i andı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 38 yıl önce vefat eden Şair Necip Fazıl Kısakürek'i andı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 38 yıl önce bugün hayata gözlerini kapayan Şair Necip Fazıl Kısakürek'i sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile andı. Bakan Kasapoğlu, paylaşımında, "Fikir ve dava adamı Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i, vefatının 38. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Soylu'nun katıldığı program sosyal medyada gündem oldu, esprili yorumlar art arda geldi
Bakan Soylu'nun katıldığı program sosyal medyada gündem oldu, esprili yorumlar art arda geldi
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar
Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isim Halil Falyalı'nın Haluk Kırcı'yla fotoğrafları ortaya çıktı
Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isim Halil Falyalı'nın Haluk Kırcı'yla fotoğrafları ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Sedat Peker Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Prens Harry Burak Sergen Demet Akalın
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Kasapoğlu, merhum şair Necip Fazıl Kısakürek'i andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 14:24:32. #1.15#

title