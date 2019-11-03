Bakan Kasapoğlu, maratonun startını 21 şampiyonla verdi

03.11.2019 11:12

41. Vodafone İstanbul Maratonu, bugün koşuldu. 'İstanbul senin, durma koş' sloganı ile gerçekleştirilen organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.



Bakan Kasapoğlu, birlikte startı verdiği 14 ayrı daldan 21 Avrupa ve Dünya şampiyonu ile önce 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Barış Pınarı Harekatı'nı da unutmayan Bakan Kasapoğlu ve sporcular, dua edip asker selamı verdi.



"Asya ve Avrupa'yı birleştireceğiz, gönülleri birleştireceğiz" diyen Bakan Kasapoğlu "Şampiyonlar, rekortmenler üreten ülkenin gençliği, hep daha fazlası geleceği için 'unutulacak başarılar' için gerekli desteğe sahip. Her biri ayrı değerdeki başarılar, bir öncekini unutturana dek çabamız sürecek" ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda 3 ayrı yarışın (42 K, 15 K ve Tekerlekli Sandalye) startını verirken önemli bir çağrıda bulundu.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki start öncesi, 2019 Gönüllülük Yılı kapsamındaki projelere de değinen Bakan Kasapoğlu, start alanına, 14 ayrı branştan 21 Avrupa ve Dünya şampiyonu, rekortmen sporcu ile birlikte geldi.



Dalış Dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Karate Avrupa ve Dünya Şampiyonu Serap Özçelik Arapoğlu ve Avrupa şampiyonu Alparslan Yamanoğlu, Boksta Dünya ikincisi Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu, Cimnastikte Dünya şampiyonları İbrahim Çolak ve Ahmet Önder, güreşte dünya ikincisi, Süleyman Atlı, dünya üçüncüsü Cenk İldem ve Avrupa şampiyonu Atakan Yüksel, Avrupa şampiyonu özel sporcular Rıdvan Yalçın ve Merve Uzun ile Avrupa ikincisi Furkan Demir, bedensel engelli sporcular, yüzmede dünya üçüncüsü Beytullah Eroğlu, atıcılık dünya üçüncüsü Ayşegül Pehlivanlar, Avrupa ve Dünya şampiyonu atlet Ramil Guliyev, Avrupa şampiyonu Yasmani Coplello, İslam Dayanışma Oyunları dördüncüsü Tuğba Güvenç ve Yürüyüş dünya beşincisi Salih Korkmaz, öncü sporcular olarak Gençlik ve Spor Bakanı'nın yanında yer aldılar.



'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlere yol açıyoruz'



'İstanbul senin, durma koş' sloganı ile gerçekleştirilen organizasyonun Bakan Kasapoğlu, start öncesi konuşmasında, genç nüfus yapımıza işaret etti. Sporda kalıcı başarılar için çalıştıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Bir kez daha birlik ve beraberliğimizin simgesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hareketlenecek, azim ve kararlılık simgesi, maraton heyecanı yaşayacağız. Asya ve Avrupa'yı birleştireceğiz, gönülleri birleştireceğiz. 83 milyona dayanan nüfusumuzun, yaklaşık %37'si 25 yaş altında. 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında, 25 yaş altı nüfusumuz, 33 milyona gelecek. Genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gençlerimiz için çalışmaya, onların yollarını açmaya, onlara yol arkadaşı olmaya devam ediyoruz" dedi.



'Güçlü bir spor altyapısıyla geleceğe yürüyoruz'



Bu çalışmaların meyvelerini toplayacaklarını belirten Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu "O kadar çok şampiyonluk elde edelim ki, bir sonraki bir öncekini unuttursun. Şampiyonlar, rekortmenler üreten ülkenin gençliği, "unutulacak başarılar" için gerekli desteğe sahip. Her biri ayrı değerdeki başarılar, bir öncekini unutturana dek çabamız sürecek. Bu çaba, güçlü bir biçimde sürerken özverili çalışmalarıyla çabamızı karşılıksız bırakmayan tüm milli sporcularımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Uzun vadeli spor stratejimiz çerçevesinde çok güçlü bir spor altyapısıyla geleceğe yürüyoruz" ifadelerini kullandı.



15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndan Barış Pınarı'na selam



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 41. Vodafone İstanbul Maratonu öncesinde 14 ayrı branştan 21 Avrupa ve Dünya şampiyonu, rekortmen sporcu ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Barış Pınarı Harekatı'nı da unutmayan Bakan Kasapoğlu ve sporcular, dua edip asker selamı verdi. Bakan Kasapoğlu, "Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle ülkemizin, bu şanlı toprakların huzuru için çalışan, mücadele eden kahraman askerlerimizi de buradan saygıyla minnetle selamlıyoruz ve onlara başarı diliyoruz" dedi.



'Tüm vatandaşlarımız tesislerimiz kullansın'



Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2019 Gönüllülük Yılı çerçevesinde Türkiye'nin 81 ilinde gönüllü projeler gerçekleştiriyor. Projelerin öncülüğünü gençler üstlenirken 41. Vodafone İstanbul Maratonu da bu etkinlikler çerçevesinde koşuldu. 2019 Gönüllük Yılı'nda koşulan maratonda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz demeden, herkesi, bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz tesisleri, aktif bir şekilde kullanmaya davet ediyorum" mesajını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA