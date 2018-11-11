Bakan Kasapoğlu: "Maratona Katılmanın Heyecanını ve Mutluluğunu Yaşıyoruz"

Çeşitli kategorilerde startları verdikten sonra maratona katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor kültürünü yaygınlaştırmak için daha çok çalışacaklarını ifade etti.

Maratonda çok güzel bir atmosfer olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Şu anda Asya Yakası ile Avrupa Yakası'nın tam ortasındayız. Tarihi bir bölgedeyiz. Sporseverlerin büyük coşkusu var. Her yaştan engelli engelsiz, kadın erkek, genç yaşlı tüm vatandaşlarımızla burada olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yılın teması 'Sağlık İçin Koş'. Biz de sağlık için yürüyoruz, koşuyoruz. Bağımlılıklarla mücadele için, terörle mücadele için yürüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın spor heyecanı bizi bakanlık olarak daha çok çalışmaya sevk ediyor. İnşallah ülkemizin sportif geleceği, sportif yarınları ve spor kültürünün daha çok yaygınlaşması için tüm tesislerimizi daha aktif kullanacağız. Vatandaşlarımıza bunu sürekli hatırlatıyoruz ve yeni tesisler ile daha çok çalışacağız" dedi.