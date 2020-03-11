Bakan Kasapoğlu: "Maçların seyircisiz oynanması gündemimizde yok"
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Bakan Kasapoğlu: "Maçların seyircisiz oynanması gündemimizde yok"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Maçların seyircisiz oynanması durumu şu an için gündemimizde yok." dedi.

11.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:08
Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Maçların seyircisiz oynanması durumu şu an için gündemimizde yok." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tüm dünyada yürütülen bir süreç olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, "Bu süreçte tabii ki üzücü durumlar söz konusu. Bununla birlikte ülke olarak Sağlık Bakanlığı'mızın öncülüğünde hamdolsun ki başarılı bir iletişimin sürdüğünü belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Özellikle Bakanlığın ilgi alanını, faaliyet alanını, gençler ve sporcuları ilgilendiren konularda bilgilendirmek istediğini kaydeden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı hem gençlik çalışmaları hem sportif çalışmalar olmak üzere kapsamlı bir faaliyet alanımız var. Bakanlığımızın yurtlarında 700 bine yakın öğrencimizi misafir ediyoruz. Özellikle yurtlarımızdaki arkadaşlarımızın bu virüsle ilgili korunması, önleyici tedbirler noktasında yurt müdürlerimizle yönetici arkadaşlarımıza hem önleyici tedbirler hem bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada odaların, yurtların temiz tutulması, dezenfekte edilmesi ve temizlik noktasında öğrencilerimizin bilgilendirilmesi söz konusu."

Gençlik çalışmaları, gençlik faaliyetleri, uluslararası gençlik hareketlilik programları çerçevesinde yürütülen faaliyetler olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Gerek gençlerimizin yurt dışı seyahatleri gerekse de yurt dışından gelen gençlerimizin burada kamplarla ilgili çalışmaları ve bunun yanında diğer anlamdaki organizasyonları, bu çalışmalarla ilgili olarak mart ve nisan ayındaki çalışmalarımızı ertelemiş bulunmaktayız. Yine özellikle gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımızdaki uluslararası çalışmalarımızı da bu şekilde ertelemiş durumdayız." şeklinde konuştu.

"Ligler planlandığı gibi devam edecek"

Bu çerçevede temizlik noktasında, hijyen noktasında dezenfekte edilmesi noktasında yoğun bir çabayla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Diğer merkezlerimizi kullanan gençlerimiz vatandaşlarımız ve bununla birlikte kamplarımızdaki misafirlerimiz açısından da yine dezenfekte noktasında hijyen noktasında bilinçlendirme noktasında tüm faaliyetler devam ediyor." dedi.

Kasapoğlu, spor alanlarının temizliğiyle ilgili "Spor merkezlerimiz, spor tesislerimiz, havuzlarıyla, statlarıyla, salonlarıyla buraların temizliği, hijyeni noktasında, burayı kullanan başta sporcularımız olmak üzere vatandaşlarımızın bu noktada bilinçlendirilmesi her anlamda bilgi verilmesi ve bilgilere yönelik olarak da ilgili antiseptiklerin, dezenfektanların temin edilmesi ve bu bilgilendirme sürecinin de uygulamayla birlikte yürütülmesi de bu manada devam ediyor. Bunlar, bu tesislere yönelik, bu tesisleri kullananlara yönelik çalışmalarımız." ifadelerini kullandı.

Spor federasyonlarının gerek yurt içi gerek yurt dışı pek çok organizasyonu olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle federasyonlarımızla olan iletişimimiz, çalışmamız onların düşünceleri gerek ülkemizdeki gerek uluslararası federasyonlarla olan çalışmalarımız neticesinde de mart ve nisan aylarında bu faaliyetlerden kota müsabakalarına yönelik olmayanların pek çoğunu ertelemiş durumdayız. 80'den fazla müsabakayı yurt içinde katılacağımız, yurt dışında var olmamız gereken müsabakaları da bu manada ertelemiş durumdayız."

Yurt dışında katılmak gereken müsabakaları ertelediklerini ifade eden Kasapoğlu, "Bunların listesini biraz sonra sizlerle paylaşacağız. Özellikle Sağlık Bakanlığı'mızın ilan ettiği ülkelere hem sporcu gönderme hem oradan gelecek sporcularla ilgili bu çalışmaları da hassasiyetle takip etmekteyiz. Tabii bu konular anbean iletişim ve takiple yürüyor. Anbean gelişmeler oluyor, bu manada sizleri bilgilendirmelerimiz, güncellemelerimiz devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

"Olumlu gelişmeler halinde tarihlerin öne alınması, olumsuz gelişmeler çerçevesinde yine tarihlerin uzatılması da söz konusu olabilir." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Liglerle ilgili sorular geliyor; liglerin ertelenmesi efendim maçların seyircisiz oynanması gibi şu an gündemimizde var olan bir durum değil. Onlar da planlandığı gibi bu manada devam edecek. Biliyorsunuz yarın Medipol Başakşehir'in Kopenhag maçı var. Hafta sonu maçlar olacak, bunlar planlandığı gibi devam edecek. Ama şu an itibarıyla ifade ettiğim gibi tüm bilgilendirmelerimizi anbean Sağlık Bakanlığı'mız ile koordinasyonumuz, federasyonlarımızla, uluslararası camiayla olan irtibat noktasında inşallah bu konularla ilgili sizleri bilgilendirmeye; bu bilgileri güncellemeye devam edeceğiz."

Kasapoğlu, "Ben tüm insanlığın bu salgından bir an evvel kurtulmasını ve hızlı bir şekilde bu sürecin atlatılmasını temenni ediyorum, dua ediyorum." diye konuştu.

Bir basın mensubunun maçlarda seyirci kısıtlaması olup olmayacağı yönündeki sorusu üzerine de Kasapoğlu, "Nasıl planlandıysa, seyirci kısıtlaması söz konusu değil." dedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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