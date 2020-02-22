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Bakan Kasapoğlu maçı başkanlarla izledi

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan lig maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki kulübün başkanıyla birlikte takip etti.

22.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:25
Bakan Kasapoğlu maçı başkanlarla izledi

ile arasında oynanan lig maçını Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki kulübün başkanıyla birlikte takip etti.


Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan zorlu karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti. Protokol tribünündeki yerini alan Bakan Kasapoğlu'na Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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