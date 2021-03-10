Bakan Kasapoğlu: Kulüplerin finansal durumundan yöneticiler sorumlu olacak

"Pandemi sporda fırsata dönüştü""Önümüzdeki süreç hem sporumuz hem gençlerimiz hem de ülkemiz için çok daha başarılı, çok daha heyecanlı ve çok daha gururlu olur""Birçok alanda ciddi devrimler var""Ülke olarak çok avantajlı durumdayız""Kulüplerin ve federasyonların değişecek yapıya ayak...

"Pandemi sporda fırsata dönüştü"

"Önümüzdeki süreç hem sporumuz hem gençlerimiz hem de ülkemiz için çok daha başarılı, çok daha heyecanlı ve çok daha gururlu olur"

"Birçok alanda ciddi devrimler var""Ülke olarak çok avantajlı durumdayız""Kulüplerin ve federasyonların değişecek yapıya ayak uydurmaları gerekiyor""Yetenek taramasında almış olduğumuz sonuçlar, yarınlarımıza umut oluyor""Sporcu bursu yıllardır ihtiyaç duyulan bir konuydu""İmkanı halkımızın ayağına götürüyoruz""Kadın sporcularımız çok başarılı""Onca transfer yapan bir kulüp, stada da gereken bakımı gösterme görevindedir"Mustafa AKIN/ İSTANBUL , - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor basını ile bir araya geldi. Geçen yıl spor kulüpleri ve federasyonları konulu bir çalıştay düzenlediklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Tüm spor ailesini davet ettik. Faydalı bir çalışma gerçekleştirdik. Kulüplerimizin finansal durumunu iyileştirme, diğer adıyla reform ihtiyacı söz konusu. Bu doğrultuda özellikle yönetimlerin sorumlu olması, yönetimlerin şeffaf olması... İnanıyorum ki üretken bir yapıyı teşvik eden, hesap verilebilir bir mantıkla, şeffaflıkla, sporumuz tüm branşlarında çok daha farklı noktalara gelecek" dedi.İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, gazete, televizyon ve ajansların spor müdürleri ile temsilcileri katıldı. Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara destek olan kurumlara teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, ileride çok daha başarılı bir süreç yaşanacağını ifade etti. Çeşitli branşlardaki faaliyetleri hakkında bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, sporcu yetiştirilmesi, kulüplerin finansal durumu ve tesisleşme gibi birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Kasapoğlu, Miraç Kandili'ni tebrik ederek başladığı konuşmasında bu hayırlı gecenin herkese bereket getirmesini ve koronavirüs pandemisi başta olmak üzere bütün kötülüklerin geride kalmasını diledi. Bakan Kasapoğlu, "İnanıyorum ki önümüzdeki süreç hem sporumuz hem gençlerimiz hem de ülkemiz için çok daha başarılı, çok daha heyecanlı ve çok daha gururlu olur. Bilgilendirme toplantısı yapmak istedik. Bugüne kadarki çalışmalarımız ve bundan sonraki çalışmalarımızla ilgili toplandık. Malum; olimpiyatlar ve sonraki süreçler var. Bununla birlikte Bakanlığımızın vizyonu, sporun tüm paydaşlarıyla yaptığımız işler... Bununla birlikte çok güçlü bir genç nüfusa sahip olmamız vesilesiyle yarına dair projelerimiz var. Spor hem ulusal hem global manada önemli bir güç. Sporla birçok kötülüğü de bertaraf etmek mümkün" dedi."BİRÇOK ALANDA CİDDİ DEVRİMLER VAR"Bütün dünyanın pandemiyle mücadele ettiğini belirten Bakan Kasapoğlu, Türkiye 'nin bu dönemi başarılı geçirmek ve fırsata dönüştürmek için adımlar attığını dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, "Türkiye'nin bugüne kadar vermiş olduğu mücadeleler ve kazanımlar var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yıllık bir çalışma ve emek var. Bu noktada da her alanda bir ideali var. Sanayisiyle, sağlığıyla, altyapısıyla, eğitimiyle, ulaştırmasıyla her alanda olduğu gibi sporda da devasa bir yatırım söz konusu. Birçok alanda ciddi devrimler var. Bu devrimlerin, değişen ve gelişen dünyada sürekliliği önemli. Her geçen gün değişen dünyaya yeni bir söylemle, yeni bir projeyle ayak uydurmalıydık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu doğrultuda katmış olduğu pek çok pratiklik, koordinasyon, güçlü bir iletişim söz konusu. Bunun da almaya başladığımız meyveleri var. Hedeflerimizi her geçen gün daha yukarıya, daha yükseğe koyarak ülkemizin bu anlamda muzaffer olması için kalkınma noktasındaki ve her alandaki seviyesini yukarıya çıkarma peşinde olacağız" diye konuştu."ÜLKE OLARAK ÇOK AVANTAJLI DURUMDAYIZ"Sporun çok popüler bir olgu olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Gençlik çok dinamik ve aynı zamanda ülke olarak çok avantajlı durumumuz var. Spor denilince belki en popüler konulardan birisi futbol. Bununla birlikte birkaç branş daha sayabiliriz. Ama bizim sporu tüm branşlarıyla, tüm paydaşlarıyla, özellikle de yarınlarda güçlü kılmamız anlamında yapılması gerekenler, sporun sorunları nasıl çözülür, daha üretken nasıl olunur, bunları yapmak istiyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl spor kulüpleri ve federasyonları konulu bir çalıştay düzenledik. Tüm spor ailesini davet ettik. Branşlarıyla federasyonları, kulüpleri ve kurumları davet ettik. Herkes eteğindeki taşı döksün, düşüncelerini projelerini ortaya koysun istedik. Artık ne tür bir vizyonla, nasıl bir yaklaşımla sorunları çözer, yapıyı nasıl daha sağlıklı hale getiririz, sistemi nasıl daha işler duruma getiririz, bunları konuştuk ve faydalı bir çalışma gerçekleştirdik. Bunun akabinde görüşlerimizi, düşüncelerimizi hem arkadaşlarımızla hem federasyonlarla hem de kulüplerle paylaştık. Kulüplerimizin finansal durumunu iyileştirme, diğer adıyla reform ihtiyacı söz konusu. Bu doğrultuda özellikle yönetimlerin sorumlu olması, yönetimlerin şeffaf olması... Hiçbir ülkede olmamış bir spor devriminden bahsederken yine tüm branşlarıyla devletin ciddi bir desteğinden de bahsetmek gerekiyor. İnanıyorum ki üretken bir yapıyı teşvik eden, hesap verilebilir bir mantıkla, şeffaflıkla, sporumuz tüm branşlarında çok daha farklı noktalara gelecek. Milletimiz inşallah yarınların daha güçlü Türkiye'sinde sporu da parlayan bir yıldız yapacağız.""KULÜPLERİN VE FEDERASYONLARIN DEĞİŞECEK YAPIYA AYAK UYDURMALARI GEREKİYOR"Kulüplerin sürdürülemez durumunu sürdürülebilir hale getirmek istediklerini bildiren Bakan Kasapoğlu, "Türk halkını da bu anlamda spora erişebilir hale getirelim, sporu bir kültür haline getirelim. Ciddi anlamda seferberlik ruhundan bahsediyoruz. Sporcusuyla, genciyle, yaşlısıyla herkesi spora dahil etmek ve sporu yaşamın bir parçası haline getirme taahhüdümüz var. Kulüplerin ve federasyonların değişecek bu yapıya ayak uydurmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yetenekli gençlerimiz var, bunları destekleyerek yıldızlar olarak çıkarma görevimiz var. Yeteneklerimizi, birtakım tesadüflerden ziyade planlı ve stratejik çalışmalarla yarınlara kazandırmak var. En önem verdiğimiz konulardan birisi yetenek testiyle spora yönlendirme projesi. Birçok farklı yeteneği olan gençlerimiz var. Taranan tüm çocuklarımızı spora kazandırmak istiyoruz. Bunu da ilkokuldan itibaren başarma zorunluluğumuz var. Pandemi şu anda bizi biraz engelledi ama inşallah bunu güçlü şekilde yarınlara taşıyacağız" dedi."YETENEK TARAMASINDA ALMIŞ OLDUĞUMUZ SONUÇLAR, YARINLARIMIZA UMUT OLUYOR"Bakan Kasapoğlu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinin (TOHM) ve her kurumun Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu kaydetti ve şunları söyledi: "Aileler de bizim için çok önemli bir değer. Çocuklarımızı elinden tutup onları yarınlara hazırlama çabasındalar. Türkiye'nin yarınlara olan güçlü yürüyüşünde çok önemli misyonlar var. Yetenek taramasında almış olduğumuz sonuçlar, yarınlarımıza umut oluyor. Müsabakalara hazırlanan sporcularımızı hazırlama konusunda pandemi fırsata dönüştü ve desteğimizi daha güçlü hale getirdik. Hiçbir şekilde antrenmanlarından geri kalmadılar. İnanıyorum ki sonraki süreçler bizi çok mutlu edecek. Sporcunun bu anlamdaki gelişini daha güçlü hale getirerek başarımızı taçlandıracağız. Çalışmalarımız hiçbir şekilde eksilmedi. Yeni çalışmalarımız da başlayacak. Geçtiğimiz günlerde Ağrı'ya gittik, Mardin'deydik, Hakkari'deydik. Hamdolsun ki sporcularımızla buluşma, çalışmaları bizzat takip etme adına ziyaretlerimizi yaptık. Her branştaki yapılaşmamız ve tesisleşmemiz de tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz 2 ay içinde Adana Stadı, Giresin Stadı, Hatay Stadı, Ordu Stadı, statlarıyla salonlarıyla pek çok mükemmel tesis, İstanbul İstinye'deki tesisi bazılarınız gördü, görmeyenler de güzel çalışmayı görecek. İddialarımız hamdolsun söylemle değil, bizzat gerçekleştirerek devam ediyor. Kabinedeki arkadaşlarımız ve Cumhurbaşkanımızın ilgisi, desteği ve verdiği ilhamla, sporcularımıza verdiğimiz destekle yarınlara yürüyeceğiz.""SPORCU BURSU YILLARDIR İHTİYAÇ DUYULAN BİR KONUYDU"Geçtiğimiz günlerde sporcu bursunu tanıttıklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, "Yıllardır ihtiyaç duyulan bir konuydu. Spora da devam, eğitime de. Sporcunun yıllarca verdiği bir emek var, ailesinin verdiği bir çaba var. Ama üniversite kapısına geldiğinde durum değişiyor. Bunca emek ya orada kalıyor ya da üniversite hayaliyle maalesef durum değişiyor. Vakıf üniversiteleriyle yaptığımız çalışmayla bunu sona erdirdik. Bizim için önemli bir gurur. Yarının güçlü Türkiye'sinde önemli bir başlangıç. Sporu eğitimle birlikte sürdürecek. Hayalini bırakmayacak gençlerle yarınlara yürüyeceğiz. Eğitimle sporu entegre eden anlayışımızla hem spor camiamızda hem de yarınlardaki güçlü nesillerimizde çok farklı bir tablo göreceğiz. Geçtiğimiz süreçte özellikle cimnastikteki başarılarımız ortada. Yüzme ve atletizmle birlikte öncelikli branşlarımızdan birisi de cimnastik. Şu anda İstanbul'da mükemmel bir cimnastik eğitim merkezini tamamladık. Cimnastikle ilgili çalışmalarımız Ankara'da ve diğer vilayetlerimizde de güçlenecek. Havuzlarımızı da dolu dolu değerlendireceğiz. 7/24 hizmet politikamızla, tesislerimiz inanıyorum ki bütün branşlarda çok daha farklı başarıları bize gösterecek" ifadelerini kullandı."İMKANI HALKIMIZIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ"Yüzme öğrenmek isteyen herkese, yüzme öğretme hedefleri olduğunu ve havuz olmayan yerler için portatif havuzlar kurduklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, "İmkanı halkımızın ayağına götürüyoruz. Bu yıl yeni ilavelerle havuz sayımız 300 olacak. Bunların gece gündüz kullanılmasını çok önemsiyoruz. Nerede olursa olsun tüm antrenörleri seferber ederek bu projeyi daha iyi noktaya getireceğiz. Spor camiası, federasyonlar ve kulüpler güçlü bir paydaş. Yüzme, cimnastik, boks, atletizm, karate, satranç, sayamadığım pek çok branş; daha fazla desteklemeliyiz. Gayret gösteren sporculara, onların ailelerine ve aziz milletimiz adına bunu yapmalıyız. Bunu sizlerle birlikte yukarıya çekmeliyiz. Bu başarı hikayelerini halkımıza anlatmamız gerekiyor. Bizim hiçbir sporcumuzun başarısını gölgeleme, dolaylı olarak gölgeleme durumumuz yok; bunun için mücadele etmemiz lazım. Bu başarıları bilinir kılmak bizim vazifemiz" dedi."KADIN SPORCULARIMIZ ÇOK BAŞARILI"Bakan Kasapoğlu, kadınların öncelikli olduklarının altını çizerek, "Gerek eş olarak gerek anne olarak kadınların bu anlamdaki öncü misyonunu sporda da yukarıya çekmemiz lazım. Kadın sporcularımız çok başarılı. Cimnastikte, voleybolda, basketbolda, futbolda, güreşte, yüzmede her alanda kadın sporcularımız var. Bu anlamda çok güçlü şekilde onlara verdiğimiz desteği de bilinir kılmalıyız. Tesislerimizde kadınlarımız öncelikli hizmet alma hakkına sahipler. Kadınlarımız ne kadar çok spora dahil olursa, sporda toplum olarak çok daha başarılı oluruz. Sporu hayatın bir parçası olarak gören gençlerimizi, kadınlarımızı tesislerimize bekliyoruz" diye konuştu."ONCA TRANSFER YAPAN BİR KULÜP, STADA DA GEREKEN BAKIMI GÖSTERME GÖREVİNDEDİR"

Son günlerde ortaya çıkan tartışmalardan birinin de statların bakımsızlığı olduğuna vurgu yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlığımız statları inşa ediyor ve sonrasında en güzel şekilde kulüplere ya da yerel yönetimlere devrediyor. Göztepe Stadı'nın açılışını yaptık, dünyanın en güzel statları arasında aday gösteriliyor. Biz en iyi şekilde teslim ediyoruz. Onca transfer yapan bir kulüp, stada da gereken bakımı gösterme görevindedir. Bunun hiçbir şekilde mazereti olmaz. Bu statların hem yaşayan stat olması hem de sporcuların sağlığını hiçbir şekilde tehdit etmemesi lazım. Sporcuların sağlığı her şeyden önemli. Gerekirse profesyonel destek alacak, gerekirse federasyon yaptırım uygulayacak. Türk sporunun imajına hiçbir şekilde hiçbir kimsenin zarar verme hakkı olmadığını düşünüyorum. Pandemi döneminde bir süre maçlar oynanmadı. Sonrasında federasyonumuz başarılı şekilde uygulayarak lig maçlarını gerçekleştiriyor. Sporun lokomotifi futbolda amatör liglerimiz de inşallah başlayacak. Amatör camiasına başarılar diliyorum. Gerekli çalışmaları federasyonumuz yapıyor. Biz de Bakanlık olarak sporcularımızın sağlığı için tüm birimlerimizi harekete geçirerek, rekabetin dostça, kardeşçe olduğu müsabakalara destek veriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN