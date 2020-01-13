Bakan Kasapoğlu: "Kulüplerimizin içinde bulundukları girdaptan çıkmaları için herkesin elini taşın...
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Bakan Kasapoğlu: "Kulüplerimizin içinde bulundukları girdaptan çıkmaları için herkesin elini taşın...

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"na katıldı.

13.01.2020 11:31 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:35
Bakan Kasapoğlu:

-Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"na katıldı. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kasapoğlu: "Kulüplerimizin içinde bulundukları girdaptan çıkmaları için herkesin elini taşın...
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