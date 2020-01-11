Bakan Kasapoğlu: Kulüplerimiz ve federasyonlarımızın sorunlarına çözüm arayacağız

11.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:02

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önümüzdeki hafta boyunca düzenleyecekleri "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nda Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağına işaret ederek, "Spor kulüpleri ve federasyonlarımızın yapısal sorunları ve gelecek stratejilerini 5 gün boyunca tartışacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 13-17 Ocak tarihleri arasında Ankara'da düzenleyeceği "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nda Türk sporunun sorunlarını ve çözüm önerilerini tüm ayrıntılarıyla ele alacak. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beş gün sürecek çalıştayda, spor kulüpleri ve federasyonların yapısal sorunları ve gelecek stratejilerini ele alacaklarını bildirdi.

Kaynak: DHA