Bakan Kasapoğlu, koranavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Açıklaması
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Bakan Kasapoğlu, koranavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, arzu eden öğrencilerin üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabileceklerini, nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

13.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:34
Bakan Kasapoğlu, koranavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, arzu eden öğrencilerin üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabileceklerini, nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

Spor federasyonlarının düzenleyeceği Türkiye Şampiyonalarının ertelendiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi dün Cumhurbaşkanımız başkanlığında koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirlere ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, koronavirüse karşı bugüne kadar alınan tedbirler ve bundan sonra atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak önceki gün gençlerimizin ve sporcularımızın sağlığı için bir takım tedbirler aldığımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Dün gerçekleştirilen toplantı neticesinde ise bu tedbirlerde bazı güncellemelere gittiğimizi belirtmek istiyorum.

Öncelikle, üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle birlikte; Arzu eden öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler. Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Bu kararı veren öğrencilerimiz, eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise 'özel izinli' sayılacaklar. Bakanlığımız, bu süre zarfında yurtlarımızın dezenfekte işlemlerine ağırlık verecek. Kredi ve burs ödemeleri ise aynen devam edecek."

57. Alay Vefa Yürüyüşü iptal edildi

Bakanlık olarak hayata geçirilen ve desteklenen birtakım etkinliklerde tedbiren iptal veya erteleme kararları aldıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl, Çanakkale Şehitlerimizi Anma Etkinlikleri içerisinde organize ettiğimiz 57. Alay Vefa Yürüyüşü bu kapsamda iptal edilen organizasyonlarımızdan biri... Yine proje destek çağrılarımızda geçen proje faaliyetlerimizi de ileri bir tarihe erteledik. Gençlik ve Uzman Değişimleri, Gönüllülük Projeleri, Gençlik Merkezleri Değişimleri gibi yurt dışı hareketlilik projelerini, Yurtdışı Türkler Başkanlığımız, Yunus Emre Enstitüsü ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu gibi kurumlar ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Gençlik Kamplarımızı da yine tedbiren erteledik. Her yıl binlerce Kuzey Kıbrıslı gencimizi misafir ettiğimiz 'Çanakkale-Milli Mücadele Kampı' bu kapsamda ertelediğimiz programlarımız arasındadır."

Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında, 81 il ve yurt dışından gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Temsilci Genç" başvurularında bu yıl yurt dışından başvuru almama kararı aldıklarını belirten Kasapoğlu, Dene-Yap uygulama sınavı ve eğitimleri ile Gençlik Merkezlerinde müfredata bağlı olan eğitimleri ertelediklerini, Gençlik Merkezlerinin yalnız bireysel uygulamalara açık olacağını anlattı.

"İnsanımızın sağlığı her şeyden önemli"

Sporda da önemli tedbirler aldıklarını hatırlatan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Öncelikle, Süper Lig'de 26. hafta maçlarından itibaren nisan ayı sonuna kadar oynanacak maçların hiçbirine seyirci alınmayacak. Basketbol, voleybol, hentbol gibi takım sporlarında devam eden lig maçları da yine nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Elbette bütün sporlar seyirciyle, taraftarla güzel... Fakat insanımızın sağlığı her şeyden önemli. İnşallah bu süreci en iyi şekilde atlatıp, kol kola omuz omuza statlarımızda, salonlarımızda nice heyecanları birlikte yaşamaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ertelendi

Bakan Kasapoğlu, bu yıl 12-19 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası düzeyde ilgiyle takip edilen ve branşın en önemli organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun da ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Uluslararası federasyon yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiğini anlatan Kasapoğlu, bu organizasyonu eylül-ekim aylarında yapmayı planladıklarını söyledi.

Federasyonların katılacağı ulusal ve uluslararası bütün seminerleri, toplantıları, eğitimleri ve kongreleri de iptal etmek durumunda kaldıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Bakanlık projelerimiz içerisinde yer alan ANALİG, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Okul Sporları ve Yetenek Taramalarımız da salgına yönelik tedbirler kapsamında durdurulan faaliyetlerimiz arasındadır. Bireysel sporlarda 81 ilde düzenlenen il birinciliklerini de erteledik." diye konuştu.

"Bu süreci millet olarak rahatlıkla atlatacağımıza yürekten inanıyorum"

"Bu noktada bir hususu ayrıca ifade etmek isterim. 7 gün 24 saat açık olan, yaşayan tesislerimizi vatandaşlarımızın kullanımına kapatmıyoruz." diyen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yalnızca toplu organizasyonlardaki riskleri bertaraf etmek için az önce saydığım adımları atıyoruz. Almış olduğumuz tedbirler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gençlerimiz ve sporcularımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızı kapsayan mücadele eylem planımıza yönelik tedbirlerdir. Önümüzdeki süreçte, koşullara bağlı olarak tedbir sürelerinde ileri öteleme veya geriye çekme yaşanabilir. Önlem almak, hem temel görevimiz hem de sorumluluğumuzdur. Her daim ana hassasiyetimiz 'Önce İnsan' ilkesidir. Ben bu süreci millet olarak rahatlıkla atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimiz ve sporcularımız başta olmak üzere, bütün vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat tetikte olmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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