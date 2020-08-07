Bakan Kasapoğlu, Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'u tebrik etti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konyaspor'un yapılan olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Hilmi Kulluk'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konyaspor'un yapılan olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Hilmi Kulluk'u tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konyaspor'un olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Hilmi Kulluk için bir kutlama mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; "İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Hilmi Kulluk ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Yeşil-beyazlı kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." - ANKARA Kaynak: İHA