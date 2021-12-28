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Bakan Kasapoğlu, kış olimpiyatlarında mücadele edecek milli kayakçıları tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, kış olimpiyatlarında mücadele edecek milli kayakçıları tebrik etti
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 24. Kış Olimpiyat Oyunları'nda alp disiplininde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Özlem Çarıkçıoğlu ve Berkin Usta'yı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 24. Kış Olimpiyat Oyunları'nda alp disiplininde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Özlem Çarıkçıoğlu ve Berkin Usta'yı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum'da Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen seçmelerin ardından Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek 24. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi alp disiplininde temsil etmeye hak kazanan kadınlarda Özlem Çarıkçıoğlu ve erkeklerde Berkin Usta'yı kutluyorum. Şubat 2022'de yapılacak Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum."

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AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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