Bakan Kasapoğlu Kayseri Valiliğini ziyaret etti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri Valiliğini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri Valiliğini ziyaret etti.



Bir dizi programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Kasapoğlu, valilik girişinde Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve il protokolü tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Kasapoğlu, beraberindekilerle birlikte makama geçti.



Bakan Kasapoğlu burada Vali Günaydın ile bir süre görüştü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA