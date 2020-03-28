Bakan Kasapoğlu, karantinada doğum yapan anneyle görüştü
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadayken doğum yapan Elazığlı anne ile telefonda görüntülü görüştü.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadayken doğum yapan Elazığlı anne ile telefonda görüntülü görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni bebeğe Azra ismi verildiği aktarıldı.
Görüşmeyi sosyal medya hesabından da paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımıza bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdumuzda karantinada bulunan bir ailemizin bebeği dünyaya geldi. Hoş geldin Azra bebek. Gelişin şifamıza, iyiliğimize vesile olsun." ifadelerini kullandı.?
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Kaynak: AA