Bakan Kasapoğlu karantinada doğum yapan anne ile görüştü
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Mersin, Anne

Bakan Kasapoğlu karantinada doğum yapan anne ile görüştü

Bakan Kasapoğlu karantinada doğum yapan anne ile görüştü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadayken doğum yapan anne ile telefonda...

28.03.2020 18:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:30
Bakan Kasapoğlu karantinada doğum yapan anne ile görüştü

Bakan Kasapoğlu karantinada doğum yapan anne ile görüştü

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadayken doğum yapan anne ile telefonda görüntülü görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadayken doğum yapan anne ile telefonda görüntülü görüşme yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunan Elazığlı bir anne doğum yaptı. Dünyaya gelen bebeğe Azra ismi verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadayken doğum yapan anne ile telefonda görüntülü görüştü.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımıza bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdumuzda karantinada bulunan bir ailemizin bebeği dünyaya geldi. Hoş geldin Azra bebek.. Gelişin şifamıza, iyiliğimize vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu karantinada doğum yapan anne ile görüştü

Kaynak: İHA

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Bakan Kasapoğlu karantinada doğum yapan anne ile görüştü

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