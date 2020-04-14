Bakan Kasapoğlu, karantina süresi dolan 20 bin 427 kişinin yurtlardan ayrıldığını açıkladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bakan Kasapoğlu, karantina süresi dolan 20 bin 427 kişinin yurtlardan ayrıldığını açıkladı - Haberler
Türkiye, Güncel

Bakan Kasapoğlu, karantina süresi dolan 20 bin 427 kişinin yurtlardan ayrıldığını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda 12 bin 912 vatandaşın karantinada olduğunu, 20 bin 427 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını açıkladı.

14.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:52
Bakan Kasapoğlu, karantina süresi dolan 20 bin 427 kişinin yurtlardan ayrıldığını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda 12 bin 912 vatandaşın karantinada olduğunu, 20 bin 427 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını açıkladı.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışından gelen vatandaşların bakanlığa bağlı 57 ildeki 84 yurtta misafir edildiğini belirtti.

Şu anda yurtlarda 12 bin 912 vatandaşın karantinada olduğunu, 20 bin 427 vatandaşın ise bu süreci tamamladığını vurgulayan Kasapoğlu, yurt dışından gelen toplam 33 bin 339 kişiye ev sahipliği yaptıklarını aktardı.

Türkiye'nin devlet-millet işbirliğiyle bu virüsten kurtulmaya çalıştığını anlatan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Devletimizin tüm kurumları elini taşın altına koyuyor. Biz de başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurumların tamamıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, bakanlığımıza bağlı öğrenci yurtlarımızı yurt dışından ülkemize dönen vatandaşlarımızın 14 günlük gözlem altında kalma süreçlerini geçirmeleri için hazırladık. Şu anda ülkemizin dört bir yanında otel konforundaki yurtlarımızda, dünyanın dört bir yanından ülkemize dönen vatandaşlarımızı ağırlıyoruz."

Karantinadaki misafirlere spor malzemesi ve kitap hediye edildiğini dile getiren Kasapoğlu, tüm odaların dezenfekte edildiğini, her odaya özel kişisel temizlik ve hijyen malzemeleri bırakıldığını ifade etti.

Görevlilerin maske, gözlük, tulum giyerek odalara girdiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Üç öğün yemek, çay ve meyveler sürekli odalara servis edilmekte, misafirlerimizin koridorlara çıkmalarına izin verilmemektedir. Ayrıca, misafirlerimizin moral ve motivasyonu için odalarından çıkmadan müzik vb. etkinlikler yapılmaktadır. Misafirlerimizin günlük tutmaları için her birine özel 'Yurdumda Hayat Var' adıyla 14 sayfalık anı defterleri gönderilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, bakanlık yurtlarında kalan misafirleri için memnuniyet anketi yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
'Maaşın var, bakacaksın' yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Artvin'de kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre indi
Artvin'de kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre indi
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu Bahattin Bican, koronavirüsten öldü
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu Bahattin Bican, koronavirüsten öldü
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık
Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi
Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi
DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz
DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı
Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Emrah Serdar Ortaç Levent Yamanel İçişleri Bakanı
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Radamel Falcao Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Nisan İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu, karantina süresi dolan 20 bin 427 kişinin yurtlardan ayrıldığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 11:27:39. #1.15#
title