Bakan Kasapoğlu, Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezi'nin Açılışına Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya mazlumlarının sesi olduk. Diklenmedik ama dik durduk. Bu milletin onurlu duruşunu Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir şekilde temsil etti." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Kilis'te Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezi'nin açılış törenindeki konuşmasında, kent halkının Suriyeli kardeşleri için yaptığı ev sahipliği, gösterdikleri kadirşinaslık ve vefakarlığın, asırlar boyunca insanlık için bir ibret olacağını söyledi.

Bakanlık tarafından yapılan tesisten tüm kadınların faydalanmasını isteyen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gerçekten sizler bu millet için ülkemizin kadınları olarak çok ayrı ve ayrıcalıklısınız. Sizler için ne yapsak azdır. Sizler toplumun mimarısınız. Bu toplumu şekillendiren kadınlarımız annelerimiz. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' anlayışıyla annelerimize ne yapsak azdır. Bu tesisin açıkçası bu kadar güzel olduğunu da bilmiyordum, içini de gördüğümde daha çok mutlu olacağıma inanıyorum. Biz 'sporun tabana yayılması' diye bir proje başlattık. Kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ve engelsiz ayırımı gözetmeksizin biz herkesi spora teşvik ediyoruz. Gece gündüz spor tesisleri açmamızın, sporu erişilebilir kılmamızın da temel sebebi budur. Çünkü spor yapan insan hem zihnen rahatlıyor hem de bedenen sağlıklı oluyor. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten de 17 yılda gerçekleştirdiği yatırımlarla hem spora hem sporcuya vermiş olduğu değeri ispat etti."

Konuşmaların ardından kadınlara spor malzemesi dağıtan Kasapoğlu, beraberindekilerle Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan spor tesislerini gezerek, sporcularla birlikte badminton oynayıp bir süre onlarla sohbet etti.

Daha sonra, partisinin seçim koordinasyon merkezini de ziyaret eden Kasapoğlu'nu, Kilisli kadınlar zılgıtlarla karşıladı.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada ise AK Parti iktidarının, gerçekten ülkeyi yeniden imar edip vatandaşı ciddi anlamda müreffeh kılma yolunda çok önemli adımlar attığını söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde sağlıktan ekonomiye, ulaşıma, kültüre ve spora kadar pek çok alanda ciddi devrimler gerçekleştirildiğini anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya mazlumlarının sesi olduk. Diklenmedik ama dik durduk. Bu milletin onurlu duruşunu Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir şekilde temsil etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi olarak bizler de, hizmet etme yolunda inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz demeden, dur durak bilmeden ve yorulmadan çalışacağız. Maalesef 7 Haziran'da AK Parti'miz tökezleme durumu yaşadı, işte bu noktada ülkemizin milletimizin karşısında olanlar, 'Biz Selehaddin Eyyubi'yi durdurduk, Sultan Abdulhamid'i bir kez daha düşürdük' dediler. Ancak hamdolsun ki 1 Kasım seçimlerinde sizlerin desteğiyle Sultan Abdulhamid'i ve Selahaddin'i bir kez daha durduramadılar. Büyük bir mağlubiyet yaşadılar. Şimdi yine 31 Mart'ta aynı senaryoyu tekrarlamak istiyorlar. Bizler eminiz ki siz kıymetli vatandaşlarımız bu oyuna müsaade etmeyeceksiniz."

Öte yandan, Bakan Kasapoğlu; Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret etti.

Kaynak: AA