Bakan Kasapoğlu, judo turnuvası ödül törenine katıldı

18.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:42

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'daki 2. Japonya Büyükelçisi Judo Turnuvası'nda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Türkiye Judo Federasyonu Spor Salonu'ndaki organizasyonda gösteri müsabakasını izleyen Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, sporun birleştiren, dönüştüren, rehabilite eden çok önemli bir olgu olduğunu söyledi.

Judonun Japonya'da doğduğunu, sonrasında dünyada hızlı, güçlü bir şekilde yayıldığını belirten Kasapoğlu, "İçerisinde sanatı, felsefeyi de barındırıyor. Judo, mana itibarıyla 'nezaket yolu' demek. Bu anlamda da sporun o centilmenlik ruhuna vurgu yapan bir spor. Bu anlamlı aktivitenin ikincisinin düzenlenmesinde ve judonun başta ana sınıfları olmak üzere toplumumuzda yaygınlaşmasında emeği geçen herkese özellikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kasapoğlu, tesisleşmede gelinen noktaya işaret ederek, "Çok güzel bir spor altyapımız var. Devasa tesislerimiz var. Mükemmel bir tesisleşmemiz var. Tabii ki bunda en büyük teşekkürü Sayın Cumhurbaşkanı'mıza borçluyuz. Çünkü kendileri sporu, sporcuyu önemseyen, değer veren, bu vesileyle bizlere ilham kaynağı olan bir lider." ifadelerini kullandı.

Spordaki başarıların artarak devam edeceğine inandığını dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Başta gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız olmak üzere tüm toplumumuzu spor yapmaya davet ediyoruz. Biliyoruz ki spor, hem toplumsal hem de bireysel anlamda bizlerin daha sağlıklı, güçlü olması için önemli bir araç. Bu vesileyle tüm branşları önemsiyoruz. Judoda geldiğimiz seviye de hakikaten bizleri sevindiren bir boyutta. İnşallah bunu da en kısa sürede, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalar, şampiyonluklarla tüm dünyaya ispat edeceğiz."

Kasapoğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'ya söz konusu turnuvanın düzenlenmesindeki katkıları ve dostluğu vesilesiyle ayrıca teşekkür etti.

Büyükelçi Miyajima Türkçe konuştu

Konuşmasının tamamını Türkçe yapan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima, salondakilerden büyük alkış aldı.

İstiklal Marşı'na da eşlik eden Miyajima, yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirlerine uzak fakat kalplerimiz yakın. Türkiye ve Japonya iki devlet, tek yürektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

"Japonya Festivali 2019" kapsamında düzenlenen organizasyonda yıldızlar, minikler ve süper minikler kategorilerinde toplam 415 judocu mücadele etti.

Öte yandan, iki minik judocunun mücadele ettiği gösteri müsabakasında rakibine yenilen sporcu gözyaşlarına hakim olamadı. Salondakiler alkışlarla minik sporcuyu teselli etti.

Etkinlikte Kasapoğlu'na, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da eşlik etti.

Kaynak: AA