Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nı başlattı
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Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nı başlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nı başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nı başlattı.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen İstiklale giden yolda "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nü başlatmak üzere Kastamonu'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İnebolu ilçesinde İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nın başlangıç törenine katıldı. 76 bisikletçinin 4 kategoride katıldığı 95 kilometre sürecek yarışın startını veren Bakan Kasapoğlu, yarışma öncesinde sporculara başarılar diledi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Heyamola Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisini izledi. İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı, Kastamonu'da sona erecek. - KASTAMONU

Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nı başlattı
Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nı başlattı
Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nı başlattı
Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, İstiklal Yolu Bisiklet Yarışı'nı başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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