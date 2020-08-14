Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yüzme havuzu temel atma törenine katıldı
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Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yüzme havuzu temel atma törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyüpsultan ilçesinde yapılacak yarı olimpik yüzme havuzunun temel atma törenine katıldı.

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yüzme havuzu temel atma törenine katıldı
14.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:30

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyüpsultan ilçesinde yapılacak yarı olimpik yüzme havuzunun temel atma törenine katıldı.

Eyüpsultan ilçesinin Topçular Mahallesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilatı ve Eyüpsultan Belediyesinin iş birliğiyle yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu için temel atma töreni düzenlendi. Törende Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, protokol üyeleri ve vatandaşlar yer aldı.

Organizasyonda konuşan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin geleceği için çalıştıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Her karışı ruh ve anlam dolu Eyüpsultan'da bu güzel vesileyle bir arada olmak, bizler için sevinç, heyecan ve onur. Bizleri anlamlı vesilelerle bir araya getiren Rabbime hamd ve şükrediyorum. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu ülkenin hiçbir yerinde bir çivisi dahi olmayan birileri, böbürlene böbürlene dolaşadursun, biz onlara inat bu ülke için, bu aziz ülkenin kıymetli gençleri için, yarınları için durmadan üretmeye, taş üstüne taş koymaya, alın teri dökmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin sadece bugünlerini değil, yarınları düşünüyoruz. Sadece birkaç yıllık yarını da değil, inşallah bu ülke bu şanlı bayrakla ilelebet payidar olacak. Bu payidar oluşu da her geçen gün daha güçlü kılma adına el ele, omuz omuza ve sırt sırta vereceğiz, yarınlara olan yürüyüşümüzü devam ettireceğiz."

AK Parti'nin 19. kuruluş yılının kutlandığını belirten Kasapoğlu, "Her an, her yılı heyecan ve üretim dolu 19 yıl geçti. Bu ülkenin onlarca yıllık kazanımlarını rekorlarla, çok çok farklı noktaya götüren bir 19 yıl. Sanayisi, ekonomisi, ulaşımı, sağlığı ve sporuyla her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var. Bizim de gayretimiz, bu zirveye olan iddiayı çok daha büyük başarılarla taçlandırmak." diye konuştu.

"İddiamızı önümüzdeki süreçte her alanda durmaksızın devam ettireceğiz"

Bakan Kasapoğlu, geçen yılın sportif açıdan çok iyi geçtiğini hatırlatarak, "2019'da cimnastik, yüzme, futbol, voleybol ve pek çok branşta sporcularımız çok önemli başarılar ortaya koydu. Spor açısından büyük başarıların gerçekleştiği ve hepimizin gururlandığı bir yıldı. Bu yıl küresel salgın neticesinde pek çok müsabaka ya iptal oldu ya da ertelendi. İnşallah iddiamızı önümüzdeki süreçte her alanda durmaksızın devam ettireceğiz. Bu çıtayı çok çok daha yukarılara birlikte taşıyacağız." şeklinde görüş belirtti.

Eyüpsultan'ın Türkiye'de sembol yerlerden olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Bu kutsal beldeye hizmet etmek, bu aziz beldenin değerli halkına hizmette bulunmak bizler için bir onur. Yerel yönetimlerle iş birliklerini çok önemsiyorum. Yüzme havuzunu çok kısa sürede konuştuk. Başkanımız çalışmaları çok hızlı tamamladı ve temel atma sürecini çabuk bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu temel, çok güzel bir havuzla vücut bularak kısa sürede tamamlanacak. Bunun yanı sıra Alibeyköy'deki havuz da kısa sürede tamamlanacak." açıklamasında bulundu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesine değinerek şöyle devam etti:

"Her anlamda yüzme imkanları çok zengin bir ülkeyiz. AK Parti döneminde inşa etmiş olduğumuz havuzlarımız ve pek çok imkan, insanımızın yüzme noktasında çok daha iddialı olmasını gerektiriyor. Bu anlamdaki açığı hızlıca kapatma sorumluluğumuz var. Onun için 'Yüzme bilmeyen kalmasın.' dedik. 2020'de 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefledik. Pandemiye rağmen projemiz hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu sayıları da aşacağız. Hiçbir sayıyı yeterli görmüyoruz. Havuz olmayan yerlere havuz inşa edeceğiz. Halkımız, gençlerimiz için feda olsun. İnsanımız her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Bu uğurda çalışmaya devam edeceğiz."

Her alanda gençlerin potansiyeli olduğunu bildiklerini dile getiren Kasapoğlu, "Yetenek taraması projemiz okulların açılmasıyla hızlı bir şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise "Eyüpsultan, belediye olarak 40. yılını dolduracak. Bu süreçte ikinci yüzme havuzunu yapıyoruz. Bir spor salonumuz bile yok. Bu dönemde iki de spor salonu yapacağız. Bu tesisleri 19 yaşın altındaki 100 bin gencimiz ile hanımefendilerimizle dolduracağız. Allah hayırlı, uğurlu etsin. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, Başkan Köken ile İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, temele beton dökmek için butona birlikte bastı.

Törene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda vatandaş katılabildi. Tören alanında sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturma düzeni oluşturuldu. Alanda birçok yere dezenfektanlar yerleştirildi.

Kaynak: AA

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