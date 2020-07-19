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Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı süren tesisleri inceledi

İstanbul'da yapımı devam eden Bakırköy Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi, Cevizlibağ'daki 750 kişilik öğrenci yurdu ve Ümraniye'deki spor tesislerinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizim siyasetimizde sadece eseri inşa edip bırakmak yok.

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı süren tesisleri inceledi
19.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 19.07.2020 12:11

İstanbul'da yapımı devam eden Bakırköy Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi, Cevizlibağ'daki 750 kişilik öğrenci yurdu ve Ümraniye'deki spor tesislerinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizim siyasetimizde sadece eseri inşa edip bırakmak yok. Eseri en iyi şekilde halkımızla buluşturmak, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, engelli engelsiz demeden herkesin kullanımını, erişimini en kolay şekilde sağlamak da bizim görevimiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı süren Bakırköy Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi, 750 kişilik öğrenci yurdu ve Ümraniye'deki spor tesislerini inceledi.

Bakan Kasapoğlu, yapımına geçen yıl başlanan yurt binasının geldiği aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı. Mayıs 2021'de inşaatı tamamlanacak olan yurt, 4 bloktan oluşuyor. Sınırsız internet hizmetiyle birlikte öğrencilerin rahat edebileceği bir ortam sunması planlanan yurtta, öğrencilerin her tür eğitim, sosyal ve sportif faaliyetlerine yönelik olarak tesisler de yer alacak. 26 bin 214 metrekare alana kurulu olan 750 kişilik öğrenci yurdunun yaklaşık yüzde 25'i tamamlandı.BAKIRKÖY ATAKÖY ULUSLARARASI GENÇLİK MERKEZİBakan Kasapoğlu, daha sonra Bakırköy Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi inşaatında incelemede bulundu. Yapımı bitme aşamasına gelen gençlik merkezi inşaatı hakkında müteahhit firmadan ve Bakanlık yetkililerinden bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, inşaat alanını gezdi.1 Eylül 2021'de açılması planlanan Bakırköy Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi; çok amaçlı spor salonları, atölyeler, sergi salonu, kafeterya, amfi tiyatro, oditoryum, kütüphane, derslik, kulüp odaları, basketbol, voleybol sahası ve tenis kortu ile gençlere hizmet verecek.BAKAN KASAPOĞLU,ÜMRANİYE'DE YAPIMI DEVAM EDEN SPOR TESİSLERİNİ İNCELEDİGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte Ümraniye'de yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzları ve spor tesislerinde de incelemelerde bulundu.Bakan Kasapoğlu, önce Ümraniye Millet Bahçesi'nde yapımı devam eden futbol sahasını gezerek Başkan Yıldırım'dan bilgi aldı. Daha sonra millet bahçesi içerisinde hizmete hazır hale gelen mini golf sahasını gezen Bakan Kasapoğlu, yine millet bahçesinde bulunan basketbol sahasını gezdi.Burada basketbol oynayan gençlerle de sohbet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ümraniye Belediyesi iş birliği ile yapılan yarı olimpik yüzme havuzlarının inşaatlarına geçerek incelemelerde bulundu."700 BİNE YAKIN YURT KAPASİTEMİZİ HER GEÇEN GÜN HIZLI BİR ŞEKİLDE ARTIRIYORUZ"Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı devam eden tesislerle ilgili yaptığı açıklamada, yatırım hamlelerinin hızla devam ettiğine işaret ederek, bir yandan mevcut yatırımları tamamlarken bir yandan da yeni yatırımlara başladıklarını söyledi.Son 18 yılda yaptıkları yurt yatırımlarının, özellikle son salgın sürecinde gücünü gösteren en önemli sembollerden biri olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda muhteşem kapasiteli hakikaten her yönüyle otellerle rekabet edebilecek, en güçlü şekilde bu rekabeti ortaya koyan yurtlarımızla donattık. 180 bin yurt kapasitesinden şu an 700 bine yakın yurt kapasitemiz var. Bu kapasiteyi her geçen gün hızlı bir şekilde artırıyoruz" diye konuştu.

"Bizim siyasetimizde sadece eseri inşa edip bırakmak yok" diyen Bakan Kasapoğlu, "Eseri en iyi şekilde halkımızla buluşturmak, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, engelli engelsiz demeden herkesin kullanımını, erişimini en kolay şekilde sağlamak da bizim görevimiz. Bizim temennimiz, 7'den 70'e tüm halkımızın bu tesisleri gece gündüz kullanması. Biz, ülkemizin sadece bugününü değil yarınlarını da düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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