Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı süren tesisleri inceledi
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Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı süren tesisleri inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı süren üç tesiste incelemelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı süren tesisleri inceledi
19.07.2020 12:03 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:00

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı süren üç tesiste incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı devam eden Bakırköy Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi, Cevizlibağ'daki 750 kişilik öğrenci yurdu ve Ümraniye'deki spor tesislerini inceledi.

İstanbul'daki ilk durağı Cevizlibağ'daki öğrenci yurdu inşaatı olan Bakan Kasapoğlu, yapımına geçen yıl başlanan yurt binasının geldiği aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gelecek yıl mayıs ayında inşaatı tamamlanacak yurt, 4 bloktan oluşuyor. Sınırsız internet hizmetiyle öğrencilerin rahat edebileceği bir ortam sunması planlanan yurtta, her tür eğitim, sosyal ve sportif faaliyetlere yönelik tesisler yer alacak.

26 bin 214 metrekare alana kurulu olan 750 kişilik öğrenci yurdunun yaklaşık yüzde 25'i tamamlandı.

Bakırköy Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi

Daha sonra yapımı bitme aşamasına gelen Bakırköy Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, müteahhit firmadan ve Bakanlık yetkililerinden bilgiler aldı ve inşaat alanını gezdi.

1 Eylül 2021'de açılması planlanan Bakırköy Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi, çok amaçlı spor salonları, atölyeler, sergi salonu, kafeterya, amfi tiyatro, oditoryum, kütüphane, derslik, kulüp odaları, basketbol, voleybol sahası ve tenis kortu ile gençlere hizmet verecek.

Basketbol oynayan gençlerle sohbet etti

Bakan Kasapoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile Ümraniye'de yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzları ve spor tesislerinde de incelemelerde bulundu.

Önce Ümraniye Millet Bahçesi'nde yapımı devam eden futbol sahası hakkında başkan Yıldırım'dan bilgi alan Kasapoğlu, daha sonra millet bahçesi içerisinde hizmete hazır hale gelen mini golf sahasını ve basketbol sahasını gezdi.

Burada basketbol oynayan gençlerle de sohbet eden Kasapoğlu, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi iş birliği ile yapılan yarı olimpik yüzme havuzlarının inşaatlarını inceledi.

"700 bine yakın yurt kapasitemizi her geçen gün hızlı bir şekilde artırıyoruz"

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı devam eden tesislerle ilgili yaptığı açıklamada, yatırım hamlelerinin hızla devam ettiğini belirterek, bir yandan mevcut yatırımları tamamlarken bir yandan da yeni yatırımlara başladıklarını kaydetti.

Son 18 yılda yaptıkları yurt yatırımlarının, özellikle son salgın sürecinde gücünü gösteren en önemli sembollerden biri olduğunu aktaran Kasapoğlu, şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda muhteşem kapasiteli, hakikaten her yönüyle otellerle rekabet edebilecek, en güçlü şekilde bu rekabeti ortaya koyan yurtlarımızla donattık. 180 bin yurt kapasitesinden şu an 700 bine yakın yurt kapasitemiz var. Bu kapasiteyi her geçen gün hızlı bir şekilde artırıyoruz."

"Bizim siyasetimizde sadece eseri inşa edip bırakmak yok." diyen Bakan Kasapoğlu, "Eseri en iyi şekilde halkımızla buluşturmak, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, engelli engelsiz demeden herkesin kullanımını, erişimini en kolay şekilde sağlamak da bizim görevimiz. Bizim temennimiz, 7'den 70'e tüm halkımızın bu tesisleri gece gündüz kullanması. Biz, ülkemizin sadece bugününü değil yarınlarını da düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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